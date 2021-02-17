Нижний Новгород, , 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 17 февраля выявили 419 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 416 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 92 137 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписаны 434 человека, всего выздоровели с начала пандемии 84 120 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 11 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2324 человек. Накануне сообщалось о десяти летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 4457 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 3 тыс. коек, 805 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,95. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 17 февраля остаются свободными 22% коек.