Москва, , 11:44 — REGNUM В Европе продолжают обсуждать судебные процессы над блогером Алексеем Навальным и немногочисленные акции в его поддержку.

«После возвращения Алексея Навального из Германии, где он находился долгое время после предполагаемого отравления, в России несколько раз проводились несанкционированные митинги, в которых принимали участие, в том числе, несовершеннолетние граждане, привлекаемые посредством популярной социальной сети TikТok. Очевидно, что это целиком искусственно создаваемые и срежиссированные мероприятия командой Навального. Очевидно также, что ей руководят и ее спонсируют из-за рубежа. Кроме того, группировка Навального не намерена откладывать организацию протестных акций до весны, так как вложенные средства их западных спонсоров должны работать здесь и сейчас и приносить результат. Все, что происходит, никак не связано с волеизъявлением большинства населения России, а искусственно разжигается и искусно манипулируется в чужих интереса», — рассказал журналистам депутат Регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери (Италия).

«Проект «Навальный» не закрыт, его будут дальше отрабатывать, поэтому важно эту тему обсуждать. Мне присылали информацию о криптовалютном счете организации Навального. И там видно, сколько получает этот «народный блогер», который якобы живет на малые пожертвования простых россиян. И это десятки и сотни тысяч евро в день в криптовалюте. Важно об этом говорить, открывать глаза людям, что выдающий себя за борца за справедливость и против коррупции получает десятки и сотни тысяч евро в день явно не за «красивые глаза». И что это, если не заказ и не коррупция в большом масштабе? Вот такие вещи надо публиковать. Я понимаю, что это просто проект, который разработан и отрабатывается очень классически по американским и западным лекалам», — считает депутат Бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Протесты в России, изображаемые в западных СМИ как борьба русского народа против кровавого государства и лично Путина, на самом деле выглядят совершенно иначе. Людей искусственно подстрекает небольшая группировка во главе с оппозиционером Алексеем Навальным, который якобы был отравлен в прошлом году и сейчас находится в тюрьме за нарушение условного срока во время пребывания в Германии. Он и его команда должны показать эффективность своим западным покровителям и не гнушаться никакими средствами, включая привлечение несовершеннолетних детей к этим незаконным и потенциально опасным мероприятиям через социальные сети, такие как Tiktok, и организацию провокаций против полиции для улучшения своего имиджа в СМИ. Такое политическое поведение представляется весьма сомнительным и вызывает возмущение большинства россиян, продолжающих поддерживать действующие российские власти», — сообщил журналистам лидер латвийского объединения «Против нацизма», правозащитник Янис Кузинс.