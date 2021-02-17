Мурманск, , 11:42 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области скончались семь пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 899 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за сутки число носителей коронавируса пополнили 137 жителей региона, 63 из них — из Мурманска, 22 — из Кандалакшского района, 12 — из Мончегорска. Новые случаи заболевания выявлены также в Апатитах, Североморске, оленегорске и других муниципалитетах. На лечении с COVID-19 находится 1391 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мурманские власти приняли решение о продлении режима самоизоляции для пожилых людей до 4 марта.