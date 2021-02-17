Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Разработчик вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» — Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи осуществляет частичный контроль качества препарата, производимого на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» Сергей Барон.

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Он напомним, что владельцем и лицензий и ноу-хау на производство вакцины является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Он также поставляет и сырьё для выпуска готовой вакцины.

«КФК осуществляет двойной выходной контроль качества: в собственной лаборатории и лаборатории разработчика вакцины — Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве», — уточнил в беседе с ТАСС гендиректор КФК.

Он добавил, что после прохождения строгого контроля вакцину поставляют единому дистрибьютору лекарственных средств Казахстана — компании «СК-Фармация».

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Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан стал 27-й страной в мире, одобрившей применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 февраля власти республики зарегистрировали этот препарат, произведённых на территории Казахстана. Несколькими днями ранее было получено заключение о безопасности, качестве и эффективности вакцины, его выдала экспертная организация минздрава.

Напомним, в январе Карагандинский фармацевтический комплекс начал производство первой партии вакцины в объёме 90 тыс. доз. Она станет доступна для отгрузки с 26 февраля. До конца 2021 года объём производства планируется довести до 2 млн доз.