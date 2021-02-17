Ижевск, , 11:38 — REGNUM По состоянию на 17 февраля прививку от коронавируса сделал 17 831 житель Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

От общего числа привитых 3687 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

За минувшие сутки в республике привили 1457 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в регионе провели 857 459 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1199 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1214 исследований.

Читайте также: В Удмуртии за сутки провели меньше 1,2 тыс. тестов на коронавирус