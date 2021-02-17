Чита, , 11:35 — REGNUM Забайкальский край (наряду с Якутией, Кемеровской областью, Калмыкией и Тульской областью) вошёл ТОП-5 лучших регионов по доле врачей, готовых к борьбе с COVID-19. Как сообщает сегодня, 17 февраля, пресс-служба краевого правительства, данная информация была обнародована в ходе еженедельного совещания, проведённого под руководством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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«Почти 45% забайкальских медиков прошли курсы повышения квалификации по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Край занял четвертое место в рейтинге субъектов РФ по доле обученных врачей», — поясняют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 17 февраля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет уже 37 480 человек, причём 139 из них обнаружили за последние сутки. По данным оперативного штаба, это минимальное число заболевших COVID-19 за время второй волны пандемии в регионе.

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