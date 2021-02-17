Ижевск, , 11:33 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 17 февраля выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 94 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 287 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — 11 детей в возрасте до 14 лет и 22 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 96 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 23 904 человека. 358 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне скончался один житель республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3025 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 февраля прививку от коронавируса сделали 16 374 жителя Удмуртии. От общего числа привитых 2960 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

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