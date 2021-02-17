Красноярск, , 11:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки составил 0,3%, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе выявлено 60 689 носителей коронавируса. Выздоровели 55 955 человек, в том числе 200 — за последние сутки.

В Красноярском крае проведено 2 349 119 тестов на коронавирус (+5524 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в регионе было выявлено 195 носителей коронавируса, выздоровели 200 человек.

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