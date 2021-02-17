Архангельск, 17 февраля 2021, 11:31 — REGNUM Лесные профсоюзы будут вести общественный контроль за лесовосстановлением на станции Шиес, где прекращено строительство мусорного полигона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.
Накануне губернатор региона Александр Цыбульский провел очередную встречу с представителями профсоюзов, на которой предложил им взять ситуацию с посадкой леса под контроль.
Как сообщало ИА REGNUM, окончательное решение о закрытии проекта «Экотехнопарк «Шиес» было принято в октябре 2020 года. Рекультивация земельного участка должна быть завершена к концу 2021 года.