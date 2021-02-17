Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Ленинградской области вторые сутки подряд регистрируется по 12 летальных исходов от COVID-19, что является для региона одним из самых высоких показателей суточной смертности от этой болезни за время пандемии.

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Всего с начала пандемии в Ленобласти умерли от ковида 534 жителя. Об этом 17 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Помимо новых летальных случаев в регионе было выявлено еще 186 зараженных коронавирусом, что на три человека меньше, чем сутками ранее. Также выписано по выздоровлению 178 человек.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 34 159 человек, из них выздоровели 30 776 человек. Продолжают лечение 2849 жителя.

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