Владикавказ, , 11:28 — REGNUM В Северной Осетии раскрыто мошенничество, совершенное сотрудниками компании, поставляющей на рынок региона электроэнергию. Злоумышленники с помощью разработанной преступной схемы похитили более 4 млн рублей, сообщили 17 февраля в пресс-службе МВД по региону.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что в схеме участвовали пятеро сотрудников компании. Занимая руководящие должности, обвиняемые получали под отчет денежные средства якобы на оплату адресных справок абонентов-должников. В авансовых отчетах злоумышленники указывали данные о фиктивных квитанциях к приходным кассовым ордерам, используя фальшивые документы, а денежные средства присваивали.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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