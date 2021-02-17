Ульяновск, , 11:26 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных новых случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 17 февраля с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 46 401 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 125.

Вылечились за сутки 130 пациентов, всего победили болезнь 43 018 человек — таким образом, доля выздоровевших в настоящее время составила 92,7%. Согласно официальной статистике, 2654 пациента продолжают борьбу с COVID-19.

Кроме того, за сутки в Ульяновской области скончались восемь пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 729.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области утвержден трёхлетний план по восстановлению экономики, который содержит 160 антикризисных мероприятий. Расходы на его реализацию оцениваются в 82,9 млрд рублей, в том числе 13,7 млрд рублей регион планирует получить из федерального бюджета.