Саратов, , 11:23 — REGNUM В Саратовской области привили от коронавируса, по информации на 17 февраля, 46 551 человека, за сутки — 2 528 жителей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первый этап вакцинации осуществили 34 919 человек, 240 жителей — за сутки. Полностью завершили иммунизацию 11 632 жителя, за минувший день — 2 288 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 17 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 197 человек, за сутки инфицированы 224 жителя. Накануне заболел 221 человек. Выздоровели с начала пандемии 42 145 пациентов или 89,3%, за сутки — 257 человек.

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