Уфа, , 11:23 — REGNUM 153 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба главы администрации республики.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 26 994 случая заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 21 263 человека, в том числе 257 победили вирус за минувшие 24 часа. В больницах на лечении остаются 255 пациентов, а 5238 человек лечатся на дому.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 238 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 февраля в регионе было выявлено 154 случая заражения коронавирусом.

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