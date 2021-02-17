Москва, , 11:18 — REGNUM Каждый житель России сможет ознакомиться с онлайн-картой газификации 67 регионов страны. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Карту газификации, которая масштабируется до малых населенных пунктов, теперь может увидеть каждый житель страны», — сказал Густов.

По его словам, ссылка на онлайн-карта будет опубликована в интернете. Помимо этого, данной картой планируется поделиться с местными и региональными администрациями.

Густов отметил, что на карте появятся не только населённые пункты, в которые придёт газ, но и улицы, которые будут подключены к газоснабжению.