Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Петербурге за последние сутки лабораторно подтверждено 1103 новых случая коронавирусной инфекции. Это всего на 21 один случай больше, чем сутками ранее, сообщили 17 февраля в федеральном оперштабе.

Автомобиль скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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В целом по числу новых суточных случаев в Петербурге сохраняется так называемое плато. Город находится на втором месте в РФ по этому показателю, а также по общему числу заболевших и умерших, после Москвы. При этом в Северной столице продолжается снижение суточной смертности.

За минувшие сутки в Петербурге подтверждено 37 летальных исходов от COVID-19. Это на 11 случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

С учетом новых данных в Северной столицы с 5 марта 2020 года по 16 февраля 2021 года официально подтвержден 356 381 случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Выздоровели за это время 275 016 человек, в том числе 2882 человека выписаны только за последние сутки. Ковид стал главной причиной смерти для 10 597 жителей и гостей Петербурга.

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Напомним, что в Петербурге в связи со снижением заболеваемости и количества госпитализаций постепенно сокращается коечный фонд под лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией.

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