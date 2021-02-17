Москва, , 11:15 — REGNUM За минувшие сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 467 человек. Об этом 17 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 467 летальных исходов», — говорится в сообщении штаба. Это на восемь человек больше, чем сутками ранее, когда скончались 459 человек.

С начала пандемии в РФ умерли 81 446 человек.

За сутки полностью справились с болезнью 17 919 человек, всего — 3 642 582 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РФ исследования подтвердили 12 828 случаев заражения коронавирусом.