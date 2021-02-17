Пенза, , 11:21 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 30 029 пациентов или около 82,7% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 314 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 276 человек, за сутки заболели 198 жителей. Накануне носителями инфекции стали 200 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 418 пациентов. Новыми жертвами вируса за сутки стали трое пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области восемь медучреждений, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, вернулись к плановому режиму работы. К открытию готовится и Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн.

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