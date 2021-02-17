Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области под сокращение попадут ковидные койки. Решение принято в связи с уменьшением числа пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба.

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Согласно данным, которые привёл министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, коечный фонд будет сокращён примерно на 1,4 тыс. мест. Снижение загрузки коечного фонда до 55% произошло на фоне постепенного уменьшения числа случаев заражения коронавирусом. За последнее время закрыты Южный окружной медцентр ФМБА России, а также моногоспитали в центральных районных больницах Кашарского, Неклиновского и Целинского районов. В обычный режим работы лечебные учреждения вернутся после заключительной дезинфекции и лабораторного контроля.

План сокращения коечного фонда будет скорректирован с учётом эпидемиологической ситуации.

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