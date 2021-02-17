Чебоксары, , 11:12 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило выявленные случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 68 и 61. При этом есть новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 17 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 20 787 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 61.

Победили болезнь 19 006 человек, из них за сутки в связи с выздоровлением выписаны 68 пациентов. Доля выздоровевших в Чувашии составила 91,43%. В настоящее время 809 человек продолжают лечение от COVID-19.

Кроме того, за сутки в Чувашии умерли шесть пациентов с коронавирусом. Всего в регионе от COVID-19 скончались 972 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля в Чувашии сняты ограничения по приёму населения в многофункциональных центрах, которые вернулись в обычный режим работы: приём идёт «в порядке живой очереди и по предварительной записи».

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