Куала-Лумпур, , 11:10 — REGNUM В Малайзии зарегистрировали наибольшее за сутки количество вылеченных от COVID-19 пациентов, сообщает Antara.

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За сутки побороть коронавирус смогли 5718 человек в Малайзии. Всего в Малайзии от коронавируса вылечились 224 053 человека.

В Малайзии выявлено 269 165 новых случаев заражения коронавирусом. Число активных случаев COVID-19 в стране составляет 44 129.

Эпидемия унесла жизни 983 человек в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия настаивает на депортации 1200 граждан Мьянмы, несмотря на обстановку, сложившуюся в стране после военного переворота.

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