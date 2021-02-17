Владикавказ, , 11:10 — REGNUM В Северной Осетии создан центр управления городом Владикавказом. Это первый в Северо-Кавказском федеральном округе такой муниципальный центр (ЦУР), сообщили в администрации города.

В ходе открытия ЦУРа было сказано, что поручение о создании таких центров, куда будет стекаться вся информация о проблемах с официальных порталов органов власти и СМИ, сайтов, социальных сетей, мессенджеров, отдал глава республики Вячеслав Битаров. Целью их создания является максимально быстрое реагирование на сообщения о проблемах и их решение.

Как отметил глава города Владикавказа Тамерлан Фарниев, все, что будет в силах местной власти — будет решаться, для того «чтобы нашим жителям легче и лучше жилось, и каждый вопрос, который они задают, не остался не отвеченным».

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии республиканский центр управления регионом был открыт в сентябре 2020 года. Он также стал первым на Северном Кавказе. За прошедшее время в него поступило около 1700 обращений.

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