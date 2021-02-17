Казань, , 11:20 — REGNUM В столице Татарии с 19 февраля частично ограничат движение по автодороге по улице Чингиза Айтматова. Распоряжение об этом подписано в исполкоме города.

Движение автотранспортных средств ограничат в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена от стации «Фучика» до станции «Сахарова». Проезд будет закрыт до 27 апреля по улице Чингиза Айтматова рядом с домом №1 и строения №90б по улице Юлиуса Фучика.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2020 года в Казани приостановили строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» сроком на 60 суток.

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