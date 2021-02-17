Самара, , 11:09 — REGNUM Сотрудников администрации города Тольятти обвинили в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что, согласно условиям соглашения о предоставлении субвенции из регионального бюджета, администрация Тольятти в прошлом году была обязана предоставить жилье 61 ребенку-сироте, направив на эти цели 81 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники администрации Тольятти не приняли необходимых мер по обеспечению жильем детей-сирот, это привело к тому, что соглашения не исполнялись, а значит, были нарушены права граждан. Следователи считают, что был освоен лишь 21 млн рублей, а жильем были обеспечены только 32 человека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Расследование дела продолжается.

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