Берлин, , 11:04 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 7556 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 350 399.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 560 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 66 164.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,154 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (512 879 заразившихся), Бавария (422 813) и Баден-Вюртемберг (307 166).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 5,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.