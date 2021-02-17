Петрозаводск, , 11:04 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки коронавирус выявили у 164 жителей, что на одного человека меньше, чем днем ранее, и зарегистрировали еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 17 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых инфицированных признаки заболевания COVID-19 есть у 156 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии. Вместе с тем за сутки выписаны 188 человек из числа ранее заболевших.

За истекшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от COVID-19: в Республиканском противотуберкулезном диспансере скончалась женщина, 1947 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался мужчина, 1939 года рождения.

«Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — отметили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 39 381 зараженных. Из них 34 795 человек выздоровели. Скончались от COVID-19 в регионе 276 жителей.

Отметим, что, помимо инфицированных коронавирусом, в регионе с начала пандемии регистрируется большое число заболевших внебольничной пневмонией. Только за 14 февраля в регионе было госпитализировано с таким диагнозом 20 человек. А начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4889 пациентов, 117 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1918 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнили в оперштабе.

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