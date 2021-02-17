Донецк, , 11:00 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 157 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 16 февраля проведено 740 исследований, из них выявлено 154 случая (заражения коронавирусом) <…> и у трех пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 23 056.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1956.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 15 042 человек, еще 6058 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 139 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.