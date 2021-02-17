Рыбинск, Ярославская область, , 10:52 — REGNUM В Ярославской области создают макет города Мологи, затопленного в ходе создания Рыбинского водохранилища. Об этом сообщает администрация города.

Макет Мологи Rybinsk.ru

Макет создаётся на средства президентского гранта, общая сумма которого составляет 4 млн рублей. Это часть проекта «Неизвестная Молога — русская Атлантида».

Макет Мологи Rybinsk.ru

«Цель проекта — сохранение исторической памяти для рыбинцев, потомков мологжан из других городов и всех, кто интересуется этой темой. Для нас важна образовательная составляющая проекта, уважение к прошлому нашего края. Создание макета — самый большой и «видимый» этап, но не единственный. Мы провели значительную работу по сбору материала, изучали архивы Рыбинска и Ярославля, восстанавливали Мологу по высочайшему регулярному плану конца XIX века. Записали истории переселенцев, и гости музея смогут узнать о них на интерактивных экранах», — рассказал автор проекта Алексей Алексашин.

На создание 3D-модели Мологи ушло более полугода. Были созданы виртуальные модели около 400 зданий. Сейчас идёт работа над реальным макетом. Каждый дом вручную расписывают художники-декораторы.

Макет Мологи Rybinsk.ru

«Внешний вид домов и храмов воссоздавали по акварелям, старинным зарисовкам, воспоминаниям очевидцев. При подготовке мы специально провели экспедицию в Заволжском районе Рыбинска, куда в конце 1930 годов переселились мологжане. Там до сих пор сохранились некоторые перевезенные дома, и их вид также использован в макете», — рассказал заведующий музеем Мологского края Анатолий Клопов.

Макет мологи Rybinsk.ru

В макете помимо жилых домов представлены женская гимназия, легкоатлетический манеж, четыре церкви, включая главный храм города — Богоявленский собор. Макет Мологи будет выполнен в масштабе 1 к 100. Открытие экспозиции планируется в середине апреля.