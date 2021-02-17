Челябинск, , 10:45 — REGNUM Пассажиры самолёта рейса авиакомпании «Победа» №414 вылетели из Челябинска в Москву с задержкой почти на шесть часов. Данные приведены на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Всего на него были зарегистрированы 185 взрослых и пятеро несовершеннолетних. Они вылетели резервным бортом.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт должен был вылететь в 06:45 по местному времени. Однако из-за технической неисправности рейс не начали выполнять вовремя.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейс «Победы» Челябинск — Москва задержали на несколько часов