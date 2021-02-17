Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг вернулись в штатный режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по республике.

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15 февраля сняты ограничения по приёму населения в многофункциональных центрах, которые вернулись в обычный режим работы. Это значит, что приём будет проводиться «в порядке живой очереди и по предварительной записи», говорят в управлении. Для Чебоксар и Новочебоксарска разработан единый график работы, в районах он изменён.

В ведомстве напоминают, что теперь во всех офисах МФЦ можно подать документы для регистрации права собственности на объекты недвижимости, которые находятся за пределами Чувашии (экстерриториальная регистрация).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии смягчили ряд ограничений, введённых в условиях пандемии коронавируса. В частности, вернулись в очный формат обучения вузы и учреждения дополнительного образования, кафе и ресторанам разрешили работать на два дольше — до 01:00 часов. В настоящее время проводится массовая вакцинация, пункты иммунизации будут открыты не только в больницах, но и торговых центрах.