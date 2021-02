Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Опубликован список игр, которые вскоре появятся в сервисе подписки Xbox Game Pass. Об этом 16 февраля сообщило издание Eurogamer.

Уже 18 февраля 2021 года ролевой экшен Code Vein станет доступен подписчикам Game Pass на PC. В этот же день Pillars of Eternity 2: Deadfire — Ultimate Edition появится на консолях, а гоночную аркаду Wreckfest добавят и на консоли, и на PC.

Экшен Killer Queen Black станет доступен на консолях 23 февраля 2021 года. Чуть позже, 25 февраля 2021 года, на PC и консоли добавят гоночный симулятор Dirt 5.

Также 25 февраля на консолях появится известный космический симулятор Elite Dangerous. В тот же день подписчики Game Pass на PC смогут поиграть в экшен-головоломку Superhot: Mind Control.

Помимо этого, стало известно, какие игры вскоре исчезнут из сервиса Game Pass. Среди них: Dirt 4, Momodora: Reverie Under the Moonlight, Mother Russia Bleeds, Oxenfree, The Jackbox Party Pack 4 и Vambrace: Cold Soul.

Читайте ранее в этом сюжете: В популярной игре Fortnite проведут фестиваль короткометражных фильмов