Москва, , 10:52 — REGNUM В последнее время злоумышленники в России применяют новый вид мошенничества с использованием подменных номеров, включая номера, закреплённые за органами внутренних дел. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба МВД РФ.

«МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, в частности — ГУЭБиПК МВД России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при таком виде мошенничества потенциальной жертве звонит незнакомый человек, который называет себя банковским сотрудником, и говорит, что в банке пытаются оформить онлайн-кредит на имя гражданина.

При этом якобы для предотвращения такого рода действий человека убеждают самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

В то же время для того, чтобы у потенциальной жертвы не было никаких сомнений, спустя несколько минут ей звонит соучастник мошенничества, представляющийся сотрудником полиции и рекомендующий следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка.

Кроме того, добавляется, что для проведения данной схемы «злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними».

Отмечается, что с сентября минувшего года было выявлено свыше 20 подобных случаев мошенничества, при которых было похищено в сумме свыше 6,7 млн рублей.

Также в МВД призвали граждан быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров, перезванивать по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов и не сообщать никому полных реквизитов банковских карт, PIN-кодов, CVC/CVV-кодов и одноразовых паролей для подтверждения операций.

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