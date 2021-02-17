Брянск, , 10:54 — REGNUM В Брянской области 17 февраля подтверждено 132 случая заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, лаборатории проверили 1780 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Всего в Брянской области выявлены 31 тыс. 714 носителей инфекции. Выздоровели 30 тыс. 594 человека, из них 177 выписаны за истекшие сутки. Общее количество летальных исходов от коронавируса возросло до 250. С начала пандемии в регионе выполнено 444 тыс. 93 исследования на COVID-19.