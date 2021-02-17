Кэри, США, , 10:30 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite пройдёт кинофестиваль, на котором покажут популярные короткометражные фильмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля сообщили в пресс-службе компании «СофтКлаб».

Фестиваль «Короткометражки Fortnite» пройдёт в специальном режиме «Королевская вечеринка» 20 и 21 февраля 2021 года. На нём геймеры смогут посмотреть короткометражные фильмы от режиссёров из разных стран мира — некоторые из работ даже были номинированы на премию «Оскар».

Разработчики отмечают, что вход на фестиваль будет свободным, а сам показ пройдёт на «мегаэкране». При этом зрители смогут включить субтитры на одном из множества представленных языков.

Напомним, Fortnite — это популярная экшен-игра в жанре «королевская битва» от американской студии Epic Games. Режим «Королевская вечеринка» появился в ней в 2020 году, в нём регулярно проходят концерты известных исполнителей и масштабные культурные мероприятия.

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