Тегеран, , 10:30 — REGNUM Министерство здравоохранения Ирана не зафиксировало серьёзных побочных эффектов у вакцины «Спутник V». Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель иранского министерства здравоохранения Сима Садат Лари.

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По её словам, вакцина «Спутник V» на данный момент введена порядка 10 тыс. человек.

К настоящему моменту о серьезных побочных эффектах после введения вакцины не сообщалось», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Исламская Республика в ближайшее время превратится в крупный центр производства вакцин от COVID-19 в регионе и одного из основных экспортеров вакцин.

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