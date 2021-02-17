Аксайский район, Ростовская область, , 10:25 — REGNUM В посёлке Ковалёвка (Ростовская область) встретили отряд донских спасателей, вернувшийся из Нагорного Карабаха. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 17 февраля.

«Накануне 27 спасателей и 26 единиц техники вернулись из Нагорного Карабаха, где они выполняли задачи по первоочередному жизнеобеспечению мирного населения. Особо отличившиеся военнослужашие были награждены памятными медалями», — уточнили в ведомстве.

Гумконвой Донского спасательного центра отправился в Нагорный Карабах в составе сводного отряда МЧС России в ноябре 2020 года. Группировка приняла участие в восстановлении пострадавших в результате боевых действий объектов.

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