Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Петербурге за последние сутки заметно нарастили объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 17 февраля городской оперативный штаб.

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За последние сутки в городе обследовали 18 918 человек, в то время как днем ранее провели только 12 649 тестов.

В справочную службу по теме коронавируса, а также для вызова врача или записи на прививку позвонили 5867 человек за сутки.

Добавим, с октября волонтеры выполнили уже 5299 заявок от граждан на самоизоляции, а 168 897 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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