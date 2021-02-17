Санкт-Петербург, 17 февраля 2021, 10:25 — REGNUM В Петербурге за последние сутки заметно нарастили объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 17 февраля городской оперативный штаб.
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За последние сутки в городе обследовали 18 918 человек, в то время как днем ранее провели только 12 649 тестов.
В справочную службу по теме коронавируса, а также для вызова врача или записи на прививку позвонили 5867 человек за сутки.
Добавим, с октября волонтеры выполнили уже 5299 заявок от граждан на самоизоляции, а 168 897 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.
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