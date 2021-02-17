Голден, , 10:19 — REGNUM В многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds добавили нового персонажа и несколько игровых режимов. Об этом сообщалось 16 февраля в официальном блоге PlayStation.

Теперь геймеры смогут поиграть за Хищника по имени Валькирия — этот инопланетный охотник вооружен двуручным молотом. На его создание разработчиков вдохновила скандинавская мифология.

Помимо этого, в Hunting Grounds добавили несколько новых игровых режимов. Среди них: «приватные матчи», «тяжёлая охота», «большие головы», «пол — это лава» и «лунный стрелок».

Напомним, Predator: Hunting Grounds — это соревновательный экшен, основанный на популярной серии фильмов «Хищник». Проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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