Москва, , 10:18 — REGNUM Новые выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве, сообщили 17 февраля в оперативном штабе столицы.

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Как рассказала вице-мэр города Анастасия Ракова, слова которой приводятся в сообщении, прививочные пункты начали работать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский».

"С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», — заявила она.