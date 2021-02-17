Орел, , 10:18 — REGNUM Главный специалист отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик» проходит подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Демография», сообщила корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, прокурор региона взял расследование дела на контроль.

Как предварительно установлено, подозреваемый не осуществлял строительный контроль за качеством и результатом работ, проводимых в рамках муниципального контракта по устройству основания футбольного поля в пгт Знаменка Орловского района. Подрядчиком при проведении работ использованы материалы, не соответствующие установленным техническим параметрам, однако чиновники приняли и оплатили работы, проведенные с нарушениями. В результате бюджету муниципального образования был причинен ущерб на сумму более 12 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, проведены обыски. Ранее был задержан руководитель подрядной организации, подозреваемый в мошенничестве при проведении работ по муниципальному контракту.

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