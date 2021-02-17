Веллингтон, , 10:19 — REGNUM Решение о смягчении с 18 февраля мер санитарных ограничений, которые действуют в самом крупном городе Новой Зеландии — Окленде, приняли власти страны. Об этом 17 февраля сообщила журналистам в Веллингтоне премьер-министр новозеландского правительства Джасинда Ардерн.

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Как указала глава правительства страны, на территории Окленда снизят уровень угрозы, несмотря на то, что в стране накануне были выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

«Кабинет министров принял решение о понижении уровня угрозы (национальной безопасности и здоровью) в Окленде до второго в полночь среды. Остальная часть страны перейдет на минимальный, первый уровень», — сказала она.

При этом Ардерн уточнила, что, по данным минздрава Новой Зеландии, «широко распространенной вспышки удалось избежать, и была лишь небольшая цепочка передачи коронавируса» и это, по ее мнению, говорит о быстрой и правильной реакции властей на обнаружение вируса у жителей страны.

В то же время, с 18 февраля жители города смогут свободно покидать свои дома и возвратиться к работе и учебе. Вместе с тем, на публичных мероприятиях разрешено будет присутствовать не более 100 гостей, сохраняется режим обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте и работа предприятий общественного питания с учетом ограничения числа посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Окленде было выявлено три случая заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2, в связи с чем власти Окленда объявили трехдневный карантин.