Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Власти США по-прежнему не исключают, что коронавирус нового типа начал распространяться после инцидента в китайской лаборатории. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на ряд источников.

Ранее эксперты международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что самая вероятная версия передачи коронавируса к человеку — от диких животных через промежуточное звено.

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Однако представитель аппарата директора Национальной разведки США, отмечает телеканал, объявил, что остаётся в силе заявление американских властей от конца апреля 2020 года. В нём говорилось, что разведсообщество будет изучать информацию о том, началась ли вспышка новой инфекции после контакта с животными или стала результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Ряд собеседников телеканала отмечают, что разведсообщество располагает некой информацией о мерах, которые китайские власти предпринимали на ранних стадиях эпидемии COVID-19. Она якобы говорит о попытках Пекина завуалировать источник возникновения инфекции и скрыть его значение на ранних этапах.

Напрямую эти данные, отмечают источники, версию об утечке коронавируса из лаборатории не подтверждают. Но и полностью такой вариант исключить нельзя, следует из этих документов.