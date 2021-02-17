Тбилиси, , 10:18 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 12 628 исследований на SARS-CoV-2 выявили 486 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 17 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 266 948 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 259 727 победили инфекцию, в том числе 499 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3390 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 13 — в течение последних суток. В стационаре лечат 1828 пациентов, в оборудованных гостиницах — 229. На карантине находятся 242 человека.

Согласно официальным данным на 16 февраля, в Грузии за сутки выявили 740 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 20 549 тестов.

Напомним, в Грузии 15 февраля начался очередной этап смягчения карантинных мер. Были открыты школы во всех городах страны, ресторанам и кафе разрешили открыть залы, находящиеся на открытом воздухе. В стране продолжает действовать комендантский час, запрещены междугородние перевозки, а также закрыты зимние курорты.

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