Ставрополь, , 10:13 — REGNUM В Ставропольском крае из-за сильных снегопадов детям разрешили не посещать образовательные учреждения. Продление режима свободного посещения объявил на 17 февраля губернатор края Владимир Владимиров.

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В ходе прямой линии 16 февраля он отметил, что снеговой заряд, который обрушился ранее на город Ставрополь, направился в курортный регион Кавминвод.

«Поэтому будет правильно, если дети пока останутся дома, если у родителей есть такая возможность. Они могут не посещать школу или детский сад, и это не будет считаться прогулом», — разрешил Владимир Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Владимиров объявил о возможности не водить детей в школу и детские сады из-за снегопада. Таким образом, будет существенно снижена нагрузка и на транспорт, отметил губернатор.

Глава города Ставрополя Иван Ульянченко подтвердил, что эта мера оказалась эффективной — из-за более низкого трафика коммунальщикам было легче справляться с очисткой дорог.