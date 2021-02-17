Москва, , 10:08 — REGNUM Большинство российских компаний (53%) в 2021 году не собираются проводить корпоративные мероприятия на 23 февраля и на 8 Марта. В 2020 году обошлись без корпоративов 44% компаний, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Планируют отметить и Дня защитника Отчества, и Международный женский день каждый отдельно 19% работодателей, чаще компании банковской сферы (23%).

Объединят и отметят мужской и женский праздники в один день 7% организаций, чаще компании с численностью персонала 100−1000 человек (10%) и в сфере строительства (12%).

Опрошены 1−12 февраля 2021 года 1000 менеджеров по персоналу в 195 населенных пунктах во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы активно бронируют туры на праздничные выходные дни в честь Дня защитника Отчества 23 февраля и Международного женского дня 8 марта.

Читайте также: Куда поедут российские туристы на 23 февраля и 8 марта