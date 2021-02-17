Черкесск, , 10:06 — REGNUM ФСБ пресекла деятельность членов межрегионального экстремистского сообщества исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержаны 19 участников преступной группы, планировавшие теракты на территории Северного Кавказа, сообщили в ФСБ.

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Данная группа действовала в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По данным ведомства, десять активных участников подполья арестованы. Им предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации.

Как сказано в сообщении пресс-службы ФСБ, члены группы исповедовали учение, которое позволяет вести борьбу с так называемыми неверными, в том числе из числа мусульман и дает «теологическое обоснование необходимости создания халифата».

В течение февраля 2021 года спецслужбы в ходе обысков в местах проживания и проведения сборов ячеек исламистов изъяли более 40 экземпляров литературы экстремистского толка. В Карачаево-Черкесии был обнаружен тайник членов подполья. В нем находились оружие, в том числе пулемет и автомат, патроны и самодельные взрывные устройства, а также пояс смертника, готовый к применению.

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