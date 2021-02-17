Тирасполь, , 10:08 — REGNUM В ходе 636 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 30 319 человек. Из них победили инфекцию 28 698 человек, из которых в течение последних суток — 126. Всего с диагнозом COVID-19 в Приднестровье скончались 660 пациентов.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 137 исследований и выявили 33 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 126 человек.

Стоит отметить, что с 15 февраля в Приднестровье власти стали смягчать карантинный режим. Начали работать троллейбусы, жители страны теперь могут выезжать за границу, не получая разрешения от Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции. Возобновлена работа школ.

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