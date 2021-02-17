Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбургской области в жалобах населения на оказание финансовых услуг преобладали вопросы, связанные с нарушением прав организациями банковского сектора, их доля составила 58,8%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, количество жалоб по вопросам страхования осталось на уровне 2019 года, а в микрофинансовом секторе увеличилось на 61,1%. В целом за год оренбуржцы подали 214 заявлений с претензиями на услуги.

Потребители заявляли о навязывании страховки при заключении кредитного договора; были недовольны услугой при заключении и расторжении кредитного договора. Также жалобы вызвали дополнительные услуги при пользовании кредитной картой; включение в договор ущемляющих условий, в том числе дополнительных банковских услуг; отказы банка в списании всей задолженности досрочно.

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