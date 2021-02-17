Симферополь, , 10:04 — REGNUM Масочный режим и требование к соблюдению социальной дистанции в Республике Крыму сохранятся в марте-апреле, об этом 17 февраля говорилось на заседании регионального оперативного штаба.

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«От крымчан зависит то, насколько быстро оставшиеся ограничения будут сниматься. Пока о коллективном иммунитете до середины марта мы говорить не сможем, будут оставаться социальное дистанцирование, масочный режим, эти требования остаются обязательными, и в марте, и скорее всего в апреле они будут сохраняться», — сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Роспотребнадзора сообщил о снятии части действующих ограничений на территории Крыма с 1 марта. Будут сняты запреты на проведение свадеб, торжеств, разрешено будет проведение выставок. Также рассматривается вопрос об увеличении наполняемости залов кинотеатров до 75%.