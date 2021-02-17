Пенза, , 10:31 — REGNUM В Пензенской области восемь медучреждений, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, вернулись к плановому режиму работы. К открытию готовится и Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

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В госпитале уже провели первую обработку, чтобы исключить возможные инфекции — готовятся к повторной. Контрольные смывы покажут, насколько были эффективно произведены обработки. Лишь при отрицательном результате госпиталь сможет вернуться к плановому приему пациентов. После открытия стационара здесь готовы принять и переболевших коронавирусом жителей.

В настоящее время сотрудники госпиталя обзванивают пациентов, нуждающихся в реабилитации после перенесенного заболевания COVID-19, а также пациентов, проходящих ранее лечение, но пропустившие его из-за пандемии. Это прежде всего ветераны войн и приравненные к ним категории льготников.

Планируется, что санитарная обработка всех помещений стационара продлится около недели, а уже в середине следующей недели в госпитале готовы принять пациентов, уточнили в пресс-службе медучреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области кроме государственных медучреждений к вакцинации населения от коронавируса присоединились несколько частных клиник. Так, прививку от COVID-19 можно сделать на допплощадках в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пенза» и ООО КДЦ «Медиклиник» в Пензе на улице Стасова, 7б.

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